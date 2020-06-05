Экономика

РБКРБКЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.
РБКвчера в 23:00

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РБК: АБР просит отсрочить введение запрета на пополнение наличными анонимных кошельков

ТАСС03:07

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Pravda.Ru02:53

ЦБ России отказал в продлении разрешения на пополнение анонимных кошельков

REGNUMвчера в 23:44

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РБКвчера в 23:00
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Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

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