Банк России считает возможным временное освобождение доходов по ценным бумагам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но только для малой части активов, сообщает РБК со ссылкой на ответ регулятора на предложение Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
В ассоциации подчеркивают, что на фоне сложной геополитической ситуации, когда Московская биржа вынуждена приостанавливать торги, а многим эмитентам грозит дефолт, налоговые каникулы могли бы стать эффективной мерой поддержки.
В качестве альтернативного варианта ЦБ считает возможным рассмотреть предложение о введении налоговых каникул, но для более узкого круга эмитентов: высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд рублей и компаний малого и среднего бизнеса.
Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за проявленное мужество и героизм во время освобождения населённых пунктов в Черниговской области.
Сотрудники полиции составили на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана два протокола по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").
Как прогнозирует обозреватель FT, последствия разрыва экономического сотрудничества Запада с Россией вскоре начнут ощущать многие европейские страны, что выразится не только в росте цен, но и в нехватке электроэнергии, потере рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев.