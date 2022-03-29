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ЦБ не поддержал полную отмену НДФЛ с доходов по российским ценным бумагам

Банк России считает возможным временное освобождение доходов по ценным бумагам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но только для малой части активов, сообщает РБК со ссылкой на ответ регулятора на предложение Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
Frank Media
Ассоциация в начале марта направила в адрес ЦБ, Минфина и Минэкономразвития предложения о налогообложении доходов, полученных с ценных бумаг и банковских вкладов.
РБК
В ассоциации подчеркивают, что на фоне сложной геополитической ситуации, когда Московская биржа вынуждена приостанавливать торги, а многим эмитентам грозит дефолт, налоговые каникулы могли бы стать эффективной мерой поддержки.
РБК
В качестве альтернативного варианта ЦБ считает возможным рассмотреть предложение о введении налоговых каникул, но для более узкого круга эмитентов: высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд рублей и компаний малого и среднего бизнеса.
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Подробнее о событии

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