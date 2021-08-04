Будьте в Плюсе

ЦБ не поддержал предложение предоставить заемщикам анонимность

Право клиентов финансовых организаций на анонимность необходимо выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей, предложили в КонфОП.
Российская газета
Сейчас банки даже в ходе предварительной консультации по кредиту требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку.
Известия
Представители организации посетили московские офисы десяти крупнейших банков: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Открытия», Почта Банка, Промсвязьбанка, Совкмобанка.
Известия
Центробанку предложили запретить финансовым организациям требовать документы до оформления договора.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Кредитная предыстория: ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность

По результатам исследования организация планирует обратиться в ЦБ с предложением нормативно закрепить правило, по которому требование паспорта и оформления заявки на консультации будет рассматриваться как нарушение прав клиентов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Право клиентов банков на анонимность хотят узаконить

Бизнес.Ру05:33

ЦБ не поддержал предложение предоставить заемщикам анонимность

Российская газета04:56

ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность

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Право заемщиков на анонимность предложили закрепить в России

Экономика сегодня01:57

Кредитная предыстория: ЦБ предложили закрепить право заемщиков на анонимность

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Центробанку предложили закрепить право заемщиков на анонимность

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Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно

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