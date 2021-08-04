Представители организации посетили московские офисы десяти крупнейших банков: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Открытия», Почта Банка, Промсвязьбанка, Совкмобанка.
По результатам исследования организация планирует обратиться в ЦБ с предложением нормативно закрепить правило, по которому требование паспорта и оформления заявки на консультации будет рассматриваться как нарушение прав клиентов.
Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая сегодня, 4 августа, вместе со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.