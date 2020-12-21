Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Парламентская газета
News.ru
ФАН
Экономика сегодня
ПРАЙМ
Зампред ЦБ уточнил, что остатки цифрового рубля в электронных кошельках будут там надежно храниться, но на них никакие проценты начисляться не будут. Также невозможно будет выдавит кредиты в цифровом рубле. Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Заботкин отметил, что ЦБ с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом за прием депозитов на рынке сбережений. В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля.
ТАСС07:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

Коммерсантъ10:10
Финмаркет

В РФ депозиты и кредиты в цифровых рублях запускать не планируется - зампред ЦБ

Финмаркет07:47
ФАН

Центробанк исключил вероятность создания в России вкладов в цифровых рублях

ФАН08:12
Экономика сегодня

Банк России не планирует создание вкладов в цифровых рублях

Экономика сегодня08:05
ПРАЙМ

Банк России рассказал, будут ли вклады и кредиты в цифровых рублях

ПРАЙМ07:55
News.ru

Центробанк не планирует использовать цифровой рубль для вкладов

News.ru08:40
ТАСС

ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов

ТАСС07:24

Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих

На состоявшемся в понедельник, 21 декабря заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением увеличить в 2021 году фонд денежного довольствия военнослужащих.
Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих
Российская газета08:00

Россияне вечером 21 декабря смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал «РИА Новости», что вечером 21 декабря, в день зимнего солнцестояния россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе.
Россияне вечером 21 декабря смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна
Ведомостивчера в 04:05

В Нововоронеже демонтируют памятник Алёнке из-за недовольства жителей

В Нововоронеже Воронежской области демонтировали памятник Алёнке, установленный по случаю 250-летия села Новая Алёновка, на месте которого был впоследствии образован город, из-за негативной реакции в соцсетях и СМИ.
RT на русском08:23

«АвтоВАЗ» начал производство обновленного внедорожника Niva

АО "Lada Запад Тольятти" (бывшее СП "АвтоВАЗа" с General Motors – ЗАО "GM-АвтоВАЗ", производит внедорожники Lada Niva) в понедельник запустило серийное производство внедорожника под новым именем Lada Niva Travel, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".
Интерфакс05:20

Суд признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья виновным в коррупции

Суд в Подольске признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна виновным в совершении преступлений коррупционной направленности, передает 21 декабря корреспондент «Известий» из зала суда.
Известия07:14