Зампред ЦБ уточнил, что остатки цифрового рубля в электронных кошельках будут там надежно храниться, но на них никакие проценты начисляться не будут. Также невозможно будет выдавит кредиты в цифровом рубле. Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре.

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