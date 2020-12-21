ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов
Зампред ЦБ уточнил, что остатки цифрового рубля в электронных кошельках будут там надежно храниться, но на них никакие проценты начисляться не будут. Также невозможно будет выдавит кредиты в цифровом рубле. Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре.В источнике
С чего всё началось
ЦБ не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов
Заботкин отметил, что ЦБ с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом за прием депозитов на рынке сбережений. В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля.
ТАСС07:24
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