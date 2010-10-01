Экономика

ТАССТАССЦБ не рассматривает программу выкупа ОФЗ в нынешних условиях

Банк России пока не рассматривает запуск программы выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) в нынешних экономических условиях. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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ЦБ не рассматривает программу выкупа ОФЗ в нынешних условиях

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Центробанк РФ не станет выкупать облигации федерального займа

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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