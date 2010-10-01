Банк России пока не рассматривает запуск программы выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) в нынешних экономических условиях. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ЦБ не рассматривает программу выкупа ОФЗ в нынешних условиях

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