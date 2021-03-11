ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей или банкноты номиналом 10 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»
Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известия16:01
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