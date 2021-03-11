Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным

Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной.