Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей или банкноты номиналом 10 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известия16:01
Подробнее о событии

Набиуллина заявила, что инфляция соответствует базовому сценарию ЦБ

РЕН ТВ00:00

ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

RT на русском16:47

Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

РИА Новости17:48

ЦБ не планирует выпуск монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс

Известия17:30

Набиуллина оценила возможность выпуска банкноты в 10 тыс. руб

РБК17:26

Набиуллина исключила появление банкноты в 10 тысяч рублей

Газета.Ru18:48

ЦБ пока не намерен вводить в обращение монету в 50 рублей и банкноту в 10 тыс. рублей

ТАСС16:31
Интересное

Йоханнес Бё считает, что Клебо заслужил золото в лыжном марафоне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный эпизод в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.
RT на русскомвчера в 13:17

Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным

Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным Схема самой крупной программы борьбы с бедностью в РФ, поддержки семей с детьми в возрасте трех-семи лет, на 2021 год корректируется, становится более адресной и в отношении семей, оставшихся в программе, будет более эффективной.
Коммерсантъвчера в 15:40