Коронавирус
Комсомольская правдаЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле
В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолецвчера в 01:10
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
Российская газета03 апреля в 09:21
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