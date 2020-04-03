с чего всё началось

В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.

ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Общество В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Общество Продавцам телефонов и уборщицам разрешили работать в Екатеринбурге В расширенный список организаций, которые могут работать во время карантина, вошли компании по производству и продаже автозапчастей, компьютеров и других электронных устройств, телефонов, очков и товаров для пожаротушения.

Общество ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.

Общество Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Здоровье Главное отличие коронавируса от гриппа названо Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.

Общество Список системообразующих предприятий появится 10 апреля Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Общество В Крыму выявили два новых случая коронавируса Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Здоровье Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.

Общество Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.