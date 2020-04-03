Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении
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Московский Комсомолецвчера в 01:10

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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

РИА Новостивчера в 00:39

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 01:10

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБК03 апреля в 07:17

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета03 апреля в 09:21

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ru03 апреля в 08:22

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tv03 апреля в 08:22

Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru03 апреля в 09:48
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Космос

Астрономы обнаружили аномальную галактику Мессье 94

Астрономы в рамках исследований обнаружили аномальную галактику, получившую название Мессье 94.
Актуальные Новости 02:35
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
RT на русском 03:55
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

Продавцам телефонов и уборщицам разрешили работать в Екатеринбурге

В расширенный список организаций, которые могут работать во время карантина, вошли компании по производству и продаже автозапчастей, компьютеров и других электронных устройств, телефонов, очков и товаров для пожаротушения.
Моменты 04:51
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:02
Общество

ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
НТВ вчера в 10:02
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа названо

Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
ToDay News Ufa 03 апреля в 15:42
Общество

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Газета.Ru 04:47
Общество

В Крыму выявили два новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:42
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Общество

В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России.
Аргументы недели 04:48
Экономика

Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис

Американские специалисты предупредили о возможном глобальном продовольственном кризисе.
Ореанда-Новости 04:21
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

В Татарстане упростили систему получения пропусков для выхода

Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.
Реальное время 04:18
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты»

ТАСС 04:22
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
ТК Звезда 03:55
Политика

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Президент США Дональд Трамп допустил, что может ввести пошлины на импорт нефти для того, чтобы обеспечить защиту энергетического сектора страны.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
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