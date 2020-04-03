с чего всё началось

В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.

ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

Общество В Оренбургской области режим нерабочих дней продлится до 12 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил во время прямой трансляции в своём Instagram, что режим нерабочих дней в нашей области продлится до 12 апреля, а не до 30.

Экономика ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

Общество В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

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