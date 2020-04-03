Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.
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"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении
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Московский Комсомолецвчера в 01:10

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ru03 апреля в 08:22

Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 01:10

Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru03 апреля в 09:48

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета03 апреля в 09:21

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

РИА Новостивчера в 00:39

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tv03 апреля в 08:22

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБК03 апреля в 07:17
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Здоровье

Российский вирусолог в Италии назвал ошибки борьбы с коронавирусом

Что касается Италии, то врач уверен: правительство этой страны опоздало с введением защитных мер минимум на три недели.
Life.ru вчера в 02:45
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

В Оренбургской области режим нерабочих дней продлится до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил во время прямой трансляции в своём Instagram, что режим нерабочих дней в нашей области продлится до 12 апреля, а не до 30.
Orsk.ru вчера в 02:40
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 03 апреля в 11:58
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости вчера в 17:39
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru вчера в 10:00
Общество

Названы страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 21:15
Армия и оружие

СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне

Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
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Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса

По данным Reuters, Трамп просил руководство Центров по контролю за заболеваниями, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и национальных институтов здоровья сфокусировать внимание на двух конкретных препаратах.
РЕН ТВ 00:27
Общество

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса породила новый вид мошенничества, пишет "Российская газета".
РИА Новости 00:12
Происшествия

В ЕАО изолировали подъезд пятиэтажного дома из-за жильца с COVID-19

Подъезд пятиэтажного дома в Биробиджане в Еврейской автономной области изолирован после того, как у проживающей в одной из квартир девушки предварительный тест подтвердил коронавирус, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:37
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений

Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Четвертая Власть вчера в 02:00
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты

SM News вчера в 12:47
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 03 апреля в 02:45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Количество установленных случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае возросло до 11. Об этом сказано в сообщении минздрава региона.
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Общество

В Узбекистане ввели обязательный режим самоизоляции

Власти Узбекистана объявили о введении обязательнего режима самоизоляции в связи с распространением нового коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

По данным американского университета Джона Хопкинса, к полуночи 5 апреля в США число заразившихся коронавирусом достигло 305 тыс. человек.
РБК вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус

Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Калужские новости вчера в 14:58
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