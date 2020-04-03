Коронавирус
Комсомольская правдаЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле
В течение первой объявленной нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. ЦБ при этом рекомендовал банкам учесть возможности заёмщика на посещение отделения банка и предложить дистанционное погашение кредита, если это необходимо.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолецвчера в 01:10
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
Российская газета03 апреля в 09:21
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СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
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Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
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Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
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Количество установленных случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае возросло до 11. Об этом сказано в сообщении минздрава региона.
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
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В Узбекистане ввели обязательный режим самоизоляции
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Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.