с чего всё началось

Заемщики в апреле должны совершать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения нерабочих дней, объявленных в России в связи с ситуацией с коронавирусом, следует из сообщения ЦБ РФ.

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Общество Собянин выступил против прямых выплат россиянам за нерабочие дни По мнению главы Тверского муниципального округа г. Москвы Якова Якубовича, мэр прав, что нищие региональные бюджеты не справятся с такой финансовой нагрузкой: 70 из 85 субъектов РФ являются дотационными.

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Экономика ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.

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