Коронавирус
НТВЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам
Заемщики в апреле должны совершать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения нерабочих дней, объявленных в России в связи с ситуацией с коронавирусом, следует из сообщения ЦБ РФ.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолец01:10
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