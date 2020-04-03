Коронавирус

НТВНТВЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Заемщики в апреле должны совершать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения нерабочих дней, объявленных в России в связи с ситуацией с коронавирусом, следует из сообщения ЦБ РФ.
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"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении
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Московский Комсомолец01:10

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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

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Центробанк не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газетавчера в 09:21

Россиянам придется платить по кредитам в карантин

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tvвчера в 08:22

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБКвчера в 07:17
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В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

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Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

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РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

Волк напал на животных и женщину в амурском селе

Телепорт 22:00
Общество

Собянин выступил против прямых выплат россиянам за нерабочие дни

По мнению главы Тверского муниципального округа г. Москвы Якова Якубовича, мэр прав, что нищие региональные бюджеты не справятся с такой финансовой нагрузкой: 70 из 85 субъектов РФ являются дотационными.
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Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

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Регион online 02:38
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Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
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Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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Вышла игра Resident Evil 3 Remake

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Певица Pink заразилась коронавирусом

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Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
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В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе

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Российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах.
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Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети

С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
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Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
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Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
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В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
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В Сингапуре отработанным покрышкам нашли космическое применение

Сотрудники Национального университета Сингапура смогли найти новое применение для отработавших свое автомобильных покрышек для колес.
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Москва ответит на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге

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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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