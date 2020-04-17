Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. "Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

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