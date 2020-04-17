Экономика
ТАССЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. "Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.
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Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
Армия и оружие
Российские корабли провели учение в Черном море
Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord 16 апреля в 11:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Газета.Ru вчера в 12:49
Культура
«Коммунисты России» требуют запрета сериала «Зулейха открывает глаза»
Члены партии «Коммунисты России» намерены добиваться запрета сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась на «России 1».
iReactor 16 апреля в 04:32
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
Культура
Стали известны финалисты шоу «Голос. Дети»
Елизавета Сметанникова, Иван Кургалин и Анна Прокопенко выступили от команды Басты. Финал этого сезона пройдет в пятницу, 24 апреля.
Ревизор.ру 00:49
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Происшествия
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Игры
Шашки наголо! – для Mount and Blade 2: Bannerlord вышел «голый» мод
Энтузиасты продолжают выпускать разнообразные модификации для приключения в открытом мире Mount and Blade 2: Bannerlord.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.
ТАСС 01:04
Общество
Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы
Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM вчера в 16:46
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 16 апреля в 10:27
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва вчера в 14:12
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 16 апреля в 10:40
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Здоровье
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 02:14
Транспорт
Столичные власти потребовали от сервисов такси уволить водителей, которые возят пассажиров без цифровых пропусков
Ранее московские власти обязали все службы такси проверять электронное разрешение на передвижение по городу у пассажиров перед поездкой.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13