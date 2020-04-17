Экономика

ТАССТАССЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. "Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.
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ЦБ не будет вводить мораторий на снятие вкладов

Коммерсантъвчера в 05:44

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Известиявчера в 05:13

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению

РБКвчера в 05:37

Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения

Комсомольская правдавчера в 05:30

ЦБ исключил мораторий на снятие денег с банковских вкладов

Российская газетавчера в 05:19

Набиуллина объяснила, запретят ли в России снимать деньги с банковских вкладов

URA.Ruвчера в 05:44

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

ТАССвчера в 05:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
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Армия и оружие

Российские корабли провели учение в Черном море

Российские фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели учение по отражению ракетной атаки кораблей противника в Черном море, сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 00:55
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Политика

Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

FlashNord 16 апреля в 11:10
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Происшествия

Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве

Газета.Ru вчера в 12:49
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Культура

«Коммунисты России» требуют запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Члены партии «Коммунисты России» намерены добиваться запрета сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась на «России 1».
iReactor 16 апреля в 04:32
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Здоровье

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:25
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Культура

Стали известны финалисты шоу «Голос. Дети»

Елизавета Сметанникова, Иван Кургалин и Анна Прокопенко выступили от команды Басты. Финал этого сезона пройдет в пятницу, 24 апреля.
Ревизор.ру 00:49
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Происшествия

В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
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Игры

Шашки наголо! – для Mount and Blade 2: Bannerlord вышел «голый» мод

Энтузиасты продолжают выпускать разнообразные модификации для приключения в открытом мире Mount and Blade 2: Bannerlord.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Происшествия

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.
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Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 16 апреля в 07:10
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru вчера в 18:40
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Общество

В мире может возникнуть дефицит кофе из-за пандемии коронавируса

Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 23:46 — REGNUM Дефицит кофе может возникнуть в мире из-за пандемии коронавируса нового типа в странах Южной Америки.
REGNUM вчера в 16:46
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 16 апреля в 10:27
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Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва вчера в 14:12
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Недвижимость

Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 16 апреля в 10:40
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Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
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Здоровье

Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом

По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета

Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом.
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Транспорт

Столичные власти потребовали от сервисов такси уволить водителей, которые возят пассажиров без цифровых пропусков

Ранее московские власти обязали все службы такси проверять электронное разрешение на передвижение по городу у пассажиров перед поездкой.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Культура

Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
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Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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