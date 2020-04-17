Экономика
ТАССЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. "Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств", - пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.
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У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:19
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Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая
Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу
Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
Здоровье
Коронавирусом могут заболеть четыре тысячи жителей Тюменской области
Каждый из 1 тысячи человек может передать вирусную эстафету еще трем-четырем людям, поэтому под подозрением на инфекцию находится около 4 тысяч жителей региона.
Тюменская область сегодня 06:16
Общество
В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом
В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
Здоровье
Врач назвал самый смертоносный продукт в мире
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что самым вредным в мире продуктом является сахар.
ФАН вчера в 10:15
Политика
Пандемия открыла тайны вербовки российских детей Госдепом
Известно одно - с 2014 года Россия не участвует в обмене школьниками с Соединенными Штатами из-за «неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой».
Ридус 15 апреля в 18:34
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
Происшествия
В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми
В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета 06:38
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей
Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.
Интерфакс 06:26
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей 04:37
Общество
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных
Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 05:26
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
В Липецкой области введут пропуска на передвижение
Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Национальная служба новостей 14 апреля в 16:57
Общество
В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
RT на русском 06:00
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку
Глава Пятигорска Андрей Скрипник подал заявление об отставке.
Это Кавказ 02:17
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia вчера в 07:25
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20