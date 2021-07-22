В частности, регулятор предложил к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ), который будет рассчитываться как отношение вложений банка в иммобилизованные активы к совокупному капиталу.
Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,7 до 46,08 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр.
Джефф Безос поднялся на высоту выше 100 километров, преодолев «линию Кармана», после чего акции компании Ричарда Брэнсона упали на 9%. Богатейший человек в мире, основатель Amazon американец Джефф Безос вслед за основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном совершил суборбитальный полет на космическом корабле производства собственной компании.
Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская делегация на форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинет мероприятие, если Украина не прекратит «лживую риторику» о России, заявил руководитель делегации Константин Гаврилов на пленарном заседании.
Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в ближайшие недели осуществить с помощью оборудования на планетоходе Perseverance сбор первых образцов породы и грунта Марса.
Компания Samsung объявила о начале приёма предварительных заказов на свои грядущие складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Потенциальные покупатели теперь могут зарезервировать предстоящие складные устройства, а те, кто планирует обменять существующее устройство на новое со скидкой, должны сразу это уточнить.