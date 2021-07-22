Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем

В частности, регулятор предложил к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ), который будет рассчитываться как отношение вложений банка в иммобилизованные активы к совокупному капиталу.
РБК
Предложенное Центробанком регулирование экосистем может привести к закрытию банковских отделений в небольших городах.
URA.Ru
Превышение лимита потребует от участников рынка вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств.
ТАСС
Из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, говорится в письме.
ТАСС

С чего всё началось

Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Проблемы для капитала и отделений Расчеты по предлагаемой ЦБ методике, проведенные для оценки нового регулирования на достаточность капитала, показали, что более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме.
РБК17:01

Подробнее о событии

Главы крупнейших банков России направили письмо в ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

ПРАЙМ00:32

Банки нашли риски для рынка в предложенном Центробанком регулировании экосистем

Lenta.ru04:45

РБК: главы крупнейших банков предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем

ТАСС02:04

ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем

РБК14:28

Ведущие банки предупредили о закрытии отделений в малых городах

News.ru23:31

ЦБ предупредил об угрозе закрытия банков в небольших городах

URA.Ru20:56

Греф, Костин, Задорнов и Акимов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем

Коммерсантъ20:51
Интересное

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,7 до 46,08 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр.
ТАСС12:04

Рогозин отдыхает. Миллиардеры Безос и Брэнсон «померились» полетами в космос

Джефф Безос поднялся на высоту выше 100 километров, преодолев «линию Кармана», после чего акции компании Ричарда Брэнсона упали на 9%. Богатейший человек в мире, основатель Amazon американец Джефф Безос вслед за основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном совершил суборбитальный полет на космическом корабле производства собственной компании.
Национальная служба новостейвчера в 03:05

Суд арестовал судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы

Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости13:54

Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ из-за заявлений Украины

Российская делегация на форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинет мероприятие, если Украина не прекратит «лживую риторику» о России, заявил руководитель делегации Константин Гаврилов на пленарном заседании.
Ведомости15:20

Планетоход Perseverance получит образцы марсианского грунта в ближайшие недели

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в ближайшие недели осуществить с помощью оборудования на планетоходе Perseverance сбор первых образцов породы и грунта Марса.
ТАСС19:28

Российский Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

В центре подчеркнули, что российский летчик идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.
ТАСС14:58

Samsung в США предлагает обменять два смартфона на Galaxy Z Fold 3 или Galaxy Z Flip 3

Компания Samsung объявила о начале приёма предварительных заказов на свои грядущие складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Потенциальные покупатели теперь могут зарезервировать предстоящие складные устройства, а те, кто планирует обменять существующее устройство на новое со скидкой, должны сразу это уточнить.
iXBT.com02:19