Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,7 до 46,08 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр.