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Экономика

ЦБ не установил системную проблему валютной ликвидности

Центральный банк России не зафиксировал системной проблемы с валютной ликвидностью. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба регулятора.В источнике
Максим Осадчийроссийский кинооператор
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости

С чего всё началось

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
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ПРАЙМвчера в 05:49

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РИА Новостивчера в 05:26
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