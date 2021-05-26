ЦБ не установил системную проблему валютной ликвидности
Центральный банк России не зафиксировал системной проблемы с валютной ликвидностью. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба регулятора.В источнике
Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.РИА Новости
С чего всё началось
В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра
Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
РИА Новостивчера в 23:23
Экономика идет на поправку. Миллиардная валютная дыра оказалась нестрашной
Телеканал 360°вчера в 08:22
В Центробанке заявили об отсутствии проблем из-за дыры в валютном балансе банков
РИА Новостивчера в 05:26