Коронавирус
РБКЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
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с чего всё началось
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".Интерфакс20 марта в 09:06
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Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса
Московский Комсомолец20 марта в 09:39
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
Интерфакс20 марта в 09:06
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