Коронавирус

РБКРБКЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
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с чего всё началось

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Интерфакс20 марта в 09:06

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Эхономика: ЦБ не будет вводить прямые выплаты гражданам и снижать ключевую ставку

Эхо Москвы01:10

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

РБК20 марта в 09:28

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Газета.Ru20 марта в 10:30

Набиуллина против помощи в виде прямых выплат гражданам РФ

REGNUM20 марта в 10:16

Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса

Московский Комсомолец20 марта в 09:39

ЦБ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения

ТАСС20 марта в 10:55

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Интерфакс20 марта в 09:06
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

Интерфакс 03:46
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
Происшествия

В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли двое

Телеканал UTV 01:20
Футбол

Роналду потеряет около 10 миллионов евро из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса многие футболисты потеряют в деньгах. Испанское издание Mundo Deportivo подсчитало, чего могут лишиться игроки.
Спорт-Экспресс 03:36
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Происшествия

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Вести.Ru 01:34
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Экономика

Правительство приняло стратегию развития АПК до 2030 года

РИА Новости 19 марта в 04:28
Авто

Официально представили Kia Sorento нового поколения

Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
ToDay News Ufa 20 марта в 17:54
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим

Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Блокнот Воронеж вчера в 13:10
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
Авто

Из-за экономического кризиса россияне пересядут на отечественные авто

Экономический кризис значительно повысит спрос жителей России на отечественные автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:20
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН вчера в 08:32
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В России специалисты установили 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 20 марта в 05:07
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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