Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay.
Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В случае успеха миссия, получившая название Inspiration4, стартующая с площадки 39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал 15 сентября, войдет в историю как первый космический полет человека на орбиту Земли с участием только частных граждан на борту.