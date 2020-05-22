Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

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