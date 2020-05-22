Экономика
РИА НовостиЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.
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Религия
РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:00
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В России в целом стабилизировалась ситуация с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 07:53
Путешествия
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Комсомольская правда 07:24
Религия
Православные отмечают праздник Николая Чудотворца
Слово и Дело 06:05
Здоровье
Объяснено большинство летальных исходов от коронавируса
Соловей.Инфо 03:06
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию.
Газета.Ru 20 мая в 08:15
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Нарушителей самоизоляции в Подмосковье отправят работать в больницы
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует «РИА Новости» заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева.
Известия 07:46
Общество
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Оздоровительные детские лагеря в Петербурге начнут работу в июле
Стало известно, что детская оздоровительная компания в Петербурге этим летом стартует в июле.
Gazeta.SPb 07:47
Общество
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Здоровье
Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ
Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.
Лезги газет вчера в 09:00
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ
Рособрнадзор подготовил проект расписания Единых государственных экзаменов: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 10:32
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16