Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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