КоммерсантъЦБ не видит предпосылок для деноминации в РоссииЗампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации.КоммерсантъБелов привел в пример деноминацию 1998 года, когда после периода гиперинфляции в стране замена купюр стала своего рода "отсечением периода финансовой нестабильности".Газета.RuПроведённая тогда деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской валюте.News.ruОбновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетербургский дневникИзвестияВечерняя МоскваТелеканал 360°Life.ruPrimpress.ruKrasnodarMediaРидусРЕН ТВПрофильПолитика СегодняЯмал-МедиаНТВПодробнее о событииЗампред Центробанка Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в РоссииРИА Новости20:55«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет»Известия17:01Самое цитируемоеЗампред ЦБ Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминацииURA.Ru19:46Зампред Центробанка Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в РоссииRT на русском19:08Зампред Центробанка рассказал об отсутствии планов по деноминацииИзвестия20:14Зампред Центробанка Белов: предпосылок для деноминации в России нетМосковский Комсомолец19:29Зампред ЦБ Сергей Белов: Предпосылок для деноминации в России нетLife.ru18:34Зампред Центробанка Белов сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации в РоссииLenta.ru18:15Показать ещёОценить87Поделиться