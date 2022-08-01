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ЦБ не видит предпосылок для деноминации в России

Зампред Центробанка Сергей Белов считает, что в России нет причин для проведения деноминации.
Коммерсантъ
Белов привел в пример деноминацию 1998 года, когда после периода гиперинфляции в стране замена купюр стала своего рода "отсечением периода финансовой нестабильности".
Газета.Ru
Проведённая тогда деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской валюте.
News.ru
Обновленные 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.
РИА Новости

Подробнее о событии

Зампред Центробанка Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в России
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«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет»
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