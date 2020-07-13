Экономика

Банки.руБанки.руЦБ не видит риска недостатка капитала в банковском секторе

У банков, да, уменьшилась прибыль, но она есть, это будет источником капитала, поэтому мы здесь не видим никаких проблем, что у нас возникнет по системе какой-то недостаток капитала.
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В России увидели риск нехватки капитала у банков

Росбалт11:47

Российским банкам может потребоваться докапитализация — Кудрин

ИА Красная Весна11:00

Кудрин предрёк российским банкам нехватку капитала

News.ru09:19

ЦБ не видит риска недостатка капитала в банковском секторе

Банки.ру11:08

Кудрин: российским банкам потребуется докапитализации

ГЛАС.RU09:52

Кудрин: российским банкам может потребоваться докапитализация

Аргументы и Факты10:56

Кудрин заявил, что российские банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации

ТАСС08:57
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
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Финансы

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
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Гаджеты

Раскрыты неизвестные функции смартфонов

При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
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Гаджеты

Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке

Максимальным размером скидки обладает флагманская модель Xiaomi Mi 10. Сейчас его цена составляет 64 тысячи 990 рублей.
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Гаджеты

BYD представила первый в мире автомобиль с поддержкой 5G-сетей

Автомобиль оснащен системой HiCar на платформе HarmonyOS от бренда Huawei с поддержкой 5G-сетей.
Деловое.ТВ 09:41
Наука

Натрий поможет улучшить батареи смартфонов

Если все эксперименты пройдут успешно можно будет подумать о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, что по емкости схожи с литий-ионными, либо даже будут гораздо лучше, чем они, при более низкой цене.
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
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Происшествия

Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

BFM.ru 11:38
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Спорт

Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке

Газета.Ru 11:46
Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

В статье ссылаются на документы, которые оказались в руках журналистов, свидетельствующие о том, что 91 британский атлет участвовал в эксперименте по испытанию препарата DeltaG, имеющего синтетическую версию кетонов, вырабатываемых печенью.
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Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
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Экономика

USAID выделило 1,3 миллиарда рублей на продвижение реформ в России

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России.
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Культура

Актер телесериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

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Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
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Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве

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Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
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Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
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Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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