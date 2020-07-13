У банков, да, уменьшилась прибыль, но она есть, это будет источником капитала, поэтому мы здесь не видим никаких проблем, что у нас возникнет по системе какой-то недостаток капитала.

ЦБ не видит риска недостатка капитала в банковском секторе

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