Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

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С чего всё началось ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем Банк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем. Сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. ТАСС 06:01