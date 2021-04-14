ЦБ не видит рисков отключения России от Visa и MasterCard
Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.В источнике
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ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем
Банк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем. Сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
ТАСС06:01