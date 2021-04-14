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Коммерсантъ

ЦБ не видит рисков отключения России от Visa и MasterCard

Банк России не видит каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем, но при этом намерен продолжить развитие национальных сервисов, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.В источнике
С чего всё началось

ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем

Банк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем. Сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
ТАСС06:01

Подробнее о событии

ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем

Известия08:15

ЦБ РФ не видит рисков отключения России от западных платежных систем

Газета.Ru06:35

В ЦБ не увидели рисков отключения России от систем Visa и Mastercard

РБК06:00

Центробанк оценил риски отключения России от Visa и Mastercard

Московский Комсомолец06:16

В ЦБ оценили возможность отключения России от международных платёжных систем

RT на русском06:15

ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем

ТАСС06:01

ЦБ не видит рисков отключения России от международных платежных систем

РИА Новости06:29
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