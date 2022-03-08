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ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта

Банк России не будет возобнолять торги на Мосбирже 9 марта в секции фондового рынка, за исключением нескольких режимов.
Коммерсантъ
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении
 регулятора.
Реальное время
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 10 марта 2022 года, — отмечается на сайте.
News.ru
Торги российскими бумагами приостановили NYSE, Nasdaq и Лондонская биржа.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка
ТАСС12:22
ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта
Коммерсантъ12:01
ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи
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ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи 9 марта
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Торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта не возобновятся
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ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта
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