КоммерсантъЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаБанк России не будет возобнолять торги на Мосбирже 9 марта в секции фондового рынка, за исключением нескольких режимов.КоммерсантъТорги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении регулятора.Реальное времяРежим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 10 марта 2022 года, — отмечается на сайте.News.ruТорги российскими бумагами приостановили NYSE, Nasdaq и Лондонская биржа.ForbesЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииЦарьградРосбалтAnewsЭкономика сегодняLife.ruRT на русскомКомсомольская правдаDP.RUT24Вечерняя МоскваИзвестияЦентральная Служба НовостейФАНПодробнее о событииЦБ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынкаТАСС12:22ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаКоммерсантъ12:01ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке МосбиржиРИА Новости11:56ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи 9 мартаForbes11:43Торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта не возобновятсяSmotrim.ru11:39ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаРоссийская газета11:31Мосбиржа 9 марта не откроет торги в секции фондового рынкаLenta.ru11:25Показать ещёОценить1,1KПоделиться