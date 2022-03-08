КоммерсантъЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаБанк России не будет возобновлять торги на Мосбирже 9 марта в секции фондового рынка, за исключением нескольких режимов.КоммерсантъТорги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10.00 мск, говорится в сообщении регулятора.Реальное времяРежим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 10 марта 2022 года, — отмечается на сайте.News.ruНа сегодняшний день торги на Мосбирже проводятся только на валютном и денежном рынках.ТАССЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииЦарьградРосбалтЭкономика сегодняAnewsLife.ruRT на русскомDP.RUКомсомольская правдаT24Вечерняя МоскваИзвестияЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииТорги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта не возобновятсяSmotrim.ruвчера в 11:39ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаКоммерсантъвчера в 12:01ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке МосбиржиРИА Новостивчера в 11:56ЦБ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынкаТАССвчера в 12:22Центробанк РФ: Торги на Московской бирже 9 марта возобновлять не будутФонтанка.Рувчера в 11:37Мосбиржа 9 марта не откроет торги в секции фондового рынкаLenta.ruвчера в 11:25ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи 9 мартаForbesвчера в 11:43Показать ещёОценить1,3KПоделиться