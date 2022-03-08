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ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта

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Банк России не будет возобнолять торги на Мосбирже 9 марта в секции фондового рынка, за исключением нескольких режимов.
Коммерсантъ
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Finam.Ru
Исключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции, а также секции рынка СПФИ, отмечается на сайте
 ЦБ.
Вечерняя Москва
Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.
РИА Новости

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ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта
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