КоммерсантъЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетБанк России не будет возобнолять торги на Мосбирже 9 марта в секции фондового рынка, за исключением нескольких режимов.КоммерсантъТорги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.Finam.RuИсключение, в частности, составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции, а также секции рынка СПФИ, отмечается на сайте ЦБ.Вечерняя МоскваОтмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииРосбалтReadovka NewsКомсомольская правдаT24Вечерняя МоскваГазета.RuЦарьградПодробнее о событииЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 мартаКоммерсантъ12:01ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке МосбиржиРИА Новости11:56Мосбиржа 9 марта не откроет торги в секции фондового рынкаLenta.ru11:25Торги на фондовом рынке Мосбиржи 9 марта не возобновятсяSmotrim.ru11:39ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке МосбиржиГоворит Москва11:35ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи 9 мартаForbes11:43ЦБ решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынкаТАСС11:21Показать ещёОценить894Поделиться