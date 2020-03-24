Курс американской валюты на завтра - 78,8493 руб. Курс евро понижен на 1,28 рубля и составит 85,4253 руб. Во вторник, 24 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 79 руб. Евро торгуется около 85,5 руб. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 6,2 и 8,4% соответственно.

ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

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Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

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Технологии Kaspersky Lab рассказала принципы дезинфекции смартфонов «Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», — цитирует сообщение разработчиков агентство.

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Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Политика Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.