Финансы
Аргументы неделиЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро
Курс американской валюты на завтра - 78,8493 руб. Курс евро понижен на 1,28 рубля и составит 85,4253 руб. Во вторник, 24 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 79 руб. Евро торгуется около 85,5 руб. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 6,2 и 8,4% соответственно.
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В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
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