Финансы

Аргументы неделиАргументы неделиЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

Курс американской валюты на завтра - 78,8493 руб. Курс евро понижен на 1,28 рубля и составит 85,4253 руб. Во вторник, 24 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 79 руб. Евро торгуется около 85,5 руб. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 6,2 и 8,4% соответственно.
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Официальные курсы доллара и евро снова ощутимо понижены

Росбалт07:21

ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

Аргументы неделивчера в 11:38

ЦБ понизил курс доллара и евро

Новый Калининград.Ru07:50
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В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

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Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
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В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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В Италии за последние сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне.
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Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу

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Как работают Яндекс.Новости?
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