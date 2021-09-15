ИнтерфаксЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулированияБанк России сообщил, что с 1 декабря объединит департамент обеспечения банковского надзора и департамент банковского регулирования, новое подразделение будет названо департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) ЦБ.ИнтерфаксРешение также позволит оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность деятельности.ПласДиректор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России.Finam.RuКуратором нового департамента будет первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.Finam.RuЧитать далееСвернутьПласПласЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулированияКомпания11:26Банк России объединит департамент банковского надзора и регулированияPiter.tv07:03Департамент банковского регулирования и аналитики Банка России начнет функционировать с 1 декабряПРАЙМ06:12ЦБ централизует банковское регулирование и аналитику, новый департамент возглавит ДаниловРИА Новости06:18ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулированияИнтерфакс06:18ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулированияКоммерсантъ06:30Банк России централизует банковское регулирование и аналитикуFinam.Ru05:52Показать ещёОценить4Поделиться