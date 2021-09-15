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ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Банк России сообщил, что с 1 декабря объединит департамент обеспечения банковского надзора и департамент банковского регулирования, новое подразделение будет названо департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) ЦБ.
Интерфакс
Решение также позволит оптимизировать организационную структуру и повысить эффективность деятельности.
Плас
Директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России.
Finam.Ru
Куратором нового департамента будет первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.
Finam.Ru

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ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования
Компания11:26
Банк России объединит департамент банковского надзора и регулирования
Piter.tv07:03
Департамент банковского регулирования и аналитики Банка России начнет функционировать с 1 декабря
ПРАЙМ06:12
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РИА Новости06:18
ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования
Интерфакс06:18
ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования
Коммерсантъ06:30
Банк России централизует банковское регулирование и аналитику
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