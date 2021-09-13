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ЦБ: объем операций на российских биржах вырос во II квартале на 14%, до 429 трлн рублей

На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во 2 квартале 2021 г. оказался в РФ минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году.
Finam.Ru
За прошедший квартал в структуре вложений возросла доля российских акций (с 31% до 33%).
Финмаркет
Общая стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении — 1,2 трлн рублей, сообщает Банк России.
Forbes
Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях за квартал выросла на 10%, до 6,6 трлн рублей.
Финмаркет

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