На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС во 2 квартале 2021 г. оказался в РФ минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.
Существует два подхода к построению такой теории: один основан на том, что квантовую теорию можно получить формальным квантованием ОТО, а другой исходит из того, что теория гравитации должна быть получена из качественно новых объектов, которые могли бы объединить все фундаментальные взаимодействия в «Теорию всего».
Согласно результатам исследования, люди, совершавшие в среднем по семь тысяч шагов в день и более, имели риск ранней смерти на 50–70 процентов ниже, чем те, чей уровень физической активности оказался более низким.