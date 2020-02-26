Экономика
РИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году
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