Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

РИА Новости08:24

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

Rambler News Service04:28

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

РБК05:55

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Банк России в 2019 году выявил в 2,6 раза больше поддельных евро, чем годом ранее

ПРАЙМ03:45

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25
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