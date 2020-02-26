Экономика
РИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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Происшествия
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
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Общество
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Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
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Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
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Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
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Футбол
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Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Кино
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Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
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Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
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