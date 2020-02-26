Экономика
РИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Общество
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Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
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В Пентагоне признают, что в ряде аспектов отстали от России.
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Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
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