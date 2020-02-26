Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $53 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.

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Общество Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.

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Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".