Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
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