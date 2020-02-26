Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков — на 7,4% больше, чем годом ранее (38 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом пять тысяч рублей (28 688 штук). Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру — всего три.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

РИА Новости08:24

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25

ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

Rambler News Service04:28

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Вести.Ru03:27

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

РБК05:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

Motor 07:21
Политика

Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
REGNUM 10:19
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OPPO Find X2

Как известно, компания OPPO должна была презентовать новику Find X2 в рамках MWC 2020.
RuNews24.ru 24 февраля в 19:00
Политика

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 12:41
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Футбол

РПЛ представила новый трофей чемпионата России по футболу

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
РБК 13:19
Происшествия

Стали известны личности пропавших в Черном море подростков

Российская газета 08:47
Происшествия

SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Lenta.ru 11:44
Шоу-бизнес

Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Вести.Ru вчера в 05:59
Культура

Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах

В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
ToDay News Ufa 11:45
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).
Интерфакс вчера в 07:49
Политика

Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Lenta.ru 09:10
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС вчера в 07:02
Автоспорт

Квят показал четвертое время во второй сессии тестов «Формулы-1»

Резервный пилот "Альфа Ромео" Роберт Кубица показал лучшее время в первый день второй серии официальных предсезонных тестов "Формулы-1".
Газета.Ru 12:26
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Общество

Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Lenta.ru 07:56
Гаджеты

Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях

3DNews 06:40
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости 24 февраля в 17:35
Общество

В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе

Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
ГТРК Самара 06:30
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Космос

У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
Lenta.ru 12:36
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
BFM.ru 10:50
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Биатлон

Кати Вильхельм: До сих пор жду от Логинова раскаяния и извинения

Bookmaker-ratings.ru 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное