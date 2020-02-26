Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 тысячу 355 поддельных денежных знаков – на 7,4% больше, чем годом ранее (38 тысяч 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (28 тысяч 688 штук).
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

РИА Новости08:24

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

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ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

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Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Вести.Ru03:27

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25
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Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу

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Происшествия

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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Шарапова объявила о завершении карьеры

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Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

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Российская газета 09:15
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Армия и оружие

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Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
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Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
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Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Экономика

Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
РБК 10:04
Энергетика

Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 10:09
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
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Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

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Ученые в России в настоящее время разработали несколько прототипов вакцины от коронавируса, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.
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Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
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Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Общество

В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса

Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
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Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
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Биатлон. Халили вошел в Топ-7 суперспринта чемпионата Европы

Вести.Ru 09:59
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Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста

В начале фильма режиссер Родион Чепель попросил всех героев анонимно написать записку с именем предполагаемого убийцы Листьева.
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В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
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ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
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Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 02:23
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