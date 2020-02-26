Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 тысячу 355 поддельных денежных знаков – на 7,4% больше, чем годом ранее (38 тысяч 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (28 тысяч 688 штук).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ назвал самую подделываемую в России купюру

Rambler News Service04:28

Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Интерфакс06:51

В России в 2019 году подделали монету номиналом в 1 руб

РБК05:55

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль

РИА Новости08:24

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

ТАСС03:46

Какие деньги чаще всего подделывают в России

Вести.Ru03:27

Почти 29 тыс. пятитысячных и три десятирублевых поддельных купюры изъяли из обращения в РФ 2019 году

Агентство Москва03:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова: «Это ужасно – смотреть, как твой ребенок угасает»

StarHit.ru вчера в 19:00
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Футбол

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой

Газета.Ru вчера в 04:33
Политика

Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей.
Вести.Ru 08:25
Общество

На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус

Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Аргументы и Факты вчера в 05:58
Религия

Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине

Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:33
Космос

Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»

Общественное телевидение России 24 февраля в 23:33
Игры

Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта

Игромания.ру вчера в 01:57
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Транспорт

ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах

ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах.
BFM.ru 04:25
Армия и оружие

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 05:50
Политика

Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
RT на русском 04:16
Гаджеты

Конкурент Samsung Galaxy S20 в исполнении LG

На YouTube-канале PBKreviews опубликовали первый видеоролик, демонстрирующим нам смартфон LG V60 ThinQ, который будет являться флагманским устройством южнокорейской компании в этом году.
iXBT.com 00:51
Общество

В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь

РИА Новости 08:25
Кино

Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

Kinonews.ru вчера в 02:42
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
RT на русском 02:20
Футбол

«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 07:14
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Политика

Уровень поддержки Сандерса вырос после успехов на кокусах в Неваде

Рост поддержки Сандерса зафиксирован после выигрышной серии первых партийных собраний (кокусов).
Ведомости 07:54
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

Известия 04:33
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

РИА Новости 07:02
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

По данным ученых, источник коронавируса - не рынок «Хуанань», как отмечалось ранее.
Peterburg2.ru 23 февраля в 10:23
Наука

Физики ЦЕРН измерили квантовые эффекты антиматерии

Как сообщает МедиаПоток, исследования европейских физиков тонкой структуры спектра частиц антиматерии определили, что по устройству квантовых энергетических уровней она оказалась идентична обычной материи.
МедиаПоток 24 февраля в 06:46
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий вчера в 06:24
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес

Актёр Леонов потребовал взыскать 1,5 млн рублей с билетных сервисов

RT на русском 07:33
Космос

В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием

Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Воронежский городской портал вчера в 11:52
Биатлон

Доказательные выступления: чего ждать от российских биатлонистов на ЧЕ

Правда, в последние два года явного доминирования не было ни у одной сборной — в 2018 году мы уступили Франции и Украине, завоевав лишь одно золото в восьми гонках, а на прошлом ЧЕ остались позади шведской команды во главе с олимпийской чемпионкой Ханной Оберг.
Известия вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное