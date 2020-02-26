Экономика
РИА НовостиЦБ обнаружил поддельную монету номиналом в один рубль
Всего в 2019 году в российской банковской системе обнаружили 41 тысячу 355 поддельных денежных знаков – на 7,4% больше, чем годом ранее (38 тысяч 504). Более половины всех фальшивок составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (28 тысяч 688 штук).
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