В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.