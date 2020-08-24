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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Центробанка ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09

Лечившие Навального врачи рассказали об угрозах в свой адрес

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где лечили основателя ФБК Алексея Навального, рассказал, что в соцсетях ему поступали угрозы в ответ на данные о лечении Навального.
Ведомости04:14
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service06:09
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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Bentley отзывает в России 104 автомобиля

Москва, 24 августа 2020, 12:56 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве на ремонт 104 автомобиля.
REGNUM05:56
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