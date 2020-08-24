В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну

Любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят.