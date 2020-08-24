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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Центробанка ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал работу системы быстрых платежей

RT на русском10:27
Эхо Москвы

Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы07:35
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18

В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну

Любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический «патриотизм» вдруг вспыхивает, когда попросят.
News.ru09:56
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфаксвчера в 14:54
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Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
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