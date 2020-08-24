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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
Lenta.ru

Россиян начали обманывать по-новому

Lenta.ru01:47
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Заместитель Главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где лечили основателя ФБК Алексея Навального, рассказал, что в соцсетях ему поступали угрозы в ответ на данные о лечении Навального.
Ведомости04:14
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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
5

Работники изолятора в Минске тайно вывозят жертв пыток за город

Задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске и доставленные в следственный изолятор на улице Окрестина выбегали оттуда в ужасе и прибывали в шоковом состоянии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров палаточного лагеря, развернутого рядом с изолятором.
Live2403:42
15

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
21

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
1

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
14

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36