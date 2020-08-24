ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
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Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП
Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
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