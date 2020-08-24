Ярмыш: СК РФ до сих пор не возбудил дело об отравлении Навального

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на несоблюдение закона Следственным комитетом РФ, куда соратники политика на прошлой неделе подали заявление с требованием возбудить уголовное дело об отравлении после госпитализации в Омске.