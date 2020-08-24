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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Дистанционное банковское обслуживание не проверило, принадлежит ли указанный счет отправителю, и направила команду в СБП. Таким образом, деньги были выведены.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы07:35
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
RT на русском07:16
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Замгоссекретаря США Биган обсудит с Лавровым Белоруссию и дело Уилана

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.
RT на русском08:30

Борис Зимин, оплативший транспортировку Навального в Германию, считает необходимым поддерживать деятельность ФБК

Бизнесмен Борис Зимин, оплативший транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику, считает необходимым поддерживать деятельность Фонда борьбы с коррупцией.
Эхо Москвы09:03
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Wildberries запустил распределительный центр в Татарстане

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на площадке территории опережающего социально-экономического развития "Зеленодольск" в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РИА Новости08:25

Белорусский рубль показал рекордное падение по отношению к евро

Минск, 24 августа 2020, 15:41 — REGNUM Курс белорусского рубля по отношению к евро по причине политического кризиса в стране, начавшегося после состоявшихся в республике 9 августа выборов президента Белоруссии, показал рекордное падение.
REGNUM08:41
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
16

Ярмыш: СК РФ до сих пор не возбудил дело об отравлении Навального

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на несоблюдение закона Следственным комитетом РФ, куда соратники политика на прошлой неделе подали заявление с требованием возбудить уголовное дело об отравлении после госпитализации в Омске.
Росбалт07:10
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