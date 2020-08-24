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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Центробанка ФинЦЕРТ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

ТАСС05:18
Эхо Москвы

Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Эхо Москвы21:09
Коммерсантъ

ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

Коммерсантъ03:20
РИА Новости

ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей

РИА Новости01:49
URA.Ru

Мошенники открыли новый способ воровать деньги со счетов россиян

URA.Ru22:24
РБК

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

РБК22:05
RT на русском

Назван мошеннический способ вывода денег через СБП

RT на русском02:30

Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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