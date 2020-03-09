Финансы
РБКЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).Компания04:19
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Комментарии
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Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
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Коммерсантъ 06:01
Финансы
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На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:31
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске.
ТАСС 05:13
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
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Газета.Ru 06:24
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Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
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REGNUM вчера в 22:21
Политика
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Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье
В Сыктывкаре из больницы сбежал зараженный коронавирусом
Известно, что 16 марта ответчик поступил в КРКБ на стационарное лечение переводом из Эжвинской горбольницы больницы и по результатам лабораторных исследований у него был подтвержден диагноз COVID-19.
Pro Город Сыктывкар 05:55
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
В Абхазии назначили нового премьер-министра
Премьер-министром республики Абхазия назначен экс-президент Александр Анкваб 24 апреля, сообщали в пресс-службе администрации республики.
ИА Красная Весна 05:29
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Общество
Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.
Daily Storm 06:16
Общество
Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса
По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 06:07
Общество
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"По итогам проведения 21 апреля в Минкомсвязи совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", - сказано в сообщении ведомства.
РЕН ТВ 22 апреля в 13:32
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300
Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 03:51
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
Кремль надеется, что конфликт в редакции газеты «Ведомости» разрешится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что конфликт в редакции газеты "Ведомости" разрешится и издание продолжит свою деятельность.
ТАСС 06:29
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Происшествия
Экспертиза установила, от чего умер пропавший замминистра Леонид Ошарин
Экспертиза установила, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.
Комсомольская правда 05:31
Политика
Путин проведет совещание по ситуации в автопроме
РИА Новости 06:22
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
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Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости 05:29
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Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
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В Кемеровском кадетском училище произошел пожар
Аргументы и Факты - Кузбасс 01:16