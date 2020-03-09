Финансы
ТАССЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.
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с чего всё началось
Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России.Ведомостивчера в 03:30
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