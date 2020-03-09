с чего всё началось

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

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Общество Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19. 92

Авто Toyota к 2023 году прекратит выпуск моторов V8 После 2023 года восьмицилиндровые двигатели переведут на ручное производство для мелкосерийных моделей (вроде флагманского седана Toyota Century и внедорожника Land Cruiser 70), а в массовых их заменят битурбированные V6 и гибридная силовая установка.

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Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту Стало известно, что УАЗ «Патриот» следующего поколения будет иметь развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства и вместе с этим, выполняющую роль акустического экрана.

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Политика Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Экономика В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов». 7

Общество Названы города Башкирии по численности зараженных коронавирусом Минздрав Башкирии распространил информацию о том, жители каких городов и районов на сегодняшний день заражены коронавирусом. 20