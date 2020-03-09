с чего всё началось

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Здоровье В Челябинской области число зараженных коронавирусом выросло до 245 В Челябинской области зафиксировано сразу 57 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Очаг в Златоусте дал прирост 28 человек. 86

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Общество Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Путешествия Ростуризм предложил ввести в России многократные визы "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе. 9

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Экономика Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов. 19

Общество Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе "По итогам проведения 21 апреля в Минкомсвязи совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", - сказано в сообщении ведомства. 5,3K

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Политика Анкваб назначен премьером Абхазии Президент Абхазии Аслан Бжания назначил главой правительства бывшего президента республики Александра Анкваба.