с чего всё началось

Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 20 апреля составил 16,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. 19 апреля было продано 14,8 млрд рублей.

ЦБ 20 апреля продал на рынке валюту на 16,8 млрд рублей

Здоровье Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 13

Экономика Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса. 2

Экономика Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат. 3

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 395

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Футбол Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.

Здоровье Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова. 33

Общество Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет - ведомство.

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 669

Финансы Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.

Происшествия В Казахстане от коронавируса умерла россиянка В столице Казахстана Нур-Султане от коронавируса умерла гражданка России.