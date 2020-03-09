с чего всё началось

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился на 19,8% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 19,2 млрд рублей.

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 88

Путешествия Ростуризм предложил ввести в России многократные визы "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе. 6

Здоровье Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области 52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. 36

Политика Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 1

Политика Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. 14

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети. 79

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 189

Происшествия В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки. 297

Общество В Москве скончались 37 человек с коронавирусом У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет. 458

Политика Додон прокомментировал решение КС Молдавии о кредите от России Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии приостановить вступление в силу закона о получении страной кредита от России в размере €200 млн. 359

Политика В Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной из-за Саакашвили Депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телекомпании «Имеди» допустил пересмотр дипломатических отношений Тбилиси и Киева, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером украинского правительства. 2

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 52

Политика Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп. 445

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 91