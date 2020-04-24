Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Происшествия В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона. 6

Общество В Кузбассе выявили одиннадцать новых случаев коронавируса Как сообщалось, в Кузбассе были выявлены 67 случаев заболевания коронавирусом, 11 пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц, 1 жительница поселка Краснобродского скончалась, посмертный анализ обнаружил наличие у нее коронавирусной инфекции. 28

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 21

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 251

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 132

Общество В Москве умер 41 больной коронавирусом В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус. 94

Гаджеты В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности. 3

Общество Эффект смерча возле бомбардировщика Су-24М показан на видео Возле работающего правого двигателя фронтового бомбардировщика Су-24М наблюдалось необычное природное явление.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,3K

Общество В регионе введут цифровые пропуска Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. 5,4K

Энергетика Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор. 1

Происшествия 38 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирске Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. 89

Технологии Facebook выпустит сервис для видеоконференций Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени. 1

Авто Toyota планирует избавиться от V8 в своих автомобилях Речь идет о двигателях для императорского седана Toyota Century, дизельном V8 для Land Cruiser 70 и новом бензиновом моторе с двойным турбонаддувом, обещанном для флагманской версии купе Lexus LC F. Таким образом, подтверждается информация издания speedme.ru о том, что следующий Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного V8. 1

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 186

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 6

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 219