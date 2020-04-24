Финансы

ТАССТАССЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.
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Суммарные продажи валюты ЦБ РФ с 10 марта составили $5,5 млрд, в рамках сделки с акциями Сбербанка - $2,6 млрд

Финмаркетвчера в 09:16

Суммарные продажи валюты ЦБ с 10 марта составили $5,5 млрд

Finam.Ruвчера в 08:41

ЦБ РФ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке

News.ruвчера в 04:33

Суммарные продажи валюты Банком России на рынке с 10 марта составили $5,5 млрд

ПРАЙМвчера в 08:50

Банк России 22 апреля резко увеличил продажи валюты на внутреннем рынке

Вести.Ruвчера в 03:52

ЦБ с 10 марта суммарно продал валюту на $5,5 млрд

ТАССвчера в 09:05

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:17
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Происшествия

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
6
Общество

В Кузбассе выявили одиннадцать новых случаев коронавируса

Как сообщалось, в Кузбассе были выявлены 67 случаев заболевания коронавирусом, 11 пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц, 1 жительница поселка Краснобродского скончалась, посмертный анализ обнаружил наличие у нее коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 22 апреля в 05:06
28
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости вчера в 06:32
21
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
251
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
132
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
13
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ 23 апреля в 13:46
100
Общество

В Москве умер 41 больной коронавирусом

В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 14:37
94
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
3,1K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,1K
Общество

Матвиенко советует не планировать полеты за границу в 2020 году

Спикер Совета Федерации выразила мнение, что в нынешнем году россиянам не нужно планировать заграничные путешествия в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 07:39
91
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,2K
Гаджеты

В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости

Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 23 апреля в 06:23
3
Общество

Эффект смерча возле бомбардировщика Су-24М показан на видео

Возле работающего правого двигателя фронтового бомбардировщика Су-24М наблюдалось необычное природное явление.
Военное обозрение вчера в 07:05
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
1,3K
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после госпитализации

Слово и Дело вчера в 02:53
79
Общество

В регионе введут цифровые пропуска

Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.
Рыбинские Известия 23 апреля в 02:16
5,4K
Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
1
Происшествия

38 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирске

Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, на 11 утра 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Сибкрай.ru 00:34
89
Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
76
Технологии

Facebook выпустит сервис для видеоконференций

Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени.
Дождь вчера в 17:31
1
Авто

Toyota планирует избавиться от V8 в своих автомобилях

Речь идет о двигателях для императорского седана Toyota Century, дизельном V8 для Land Cruiser 70 и новом бензиновом моторе с двойным турбонаддувом, обещанном для флагманской версии купе Lexus LC F. Таким образом, подтверждается информация издания speedme.ru о том, что следующий Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного V8.
SpeedMe вчера в 01:22
1
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
186
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
169
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
65
Политика

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия вчера в 11:15
6
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
219
Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС вчера в 11:46
5
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