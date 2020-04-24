Финансы
ТАССЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. По данным ЦБ РФ, это самая большая сумма, выделенная регулятором с момента начала упреждающих продаж валюты.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Общество
Голикова: Жители России уже устали от ограничений от коронавируса
Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
RuNews24.ru 12:35
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Общество
Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно
Родители школьников Северной столицы смогут подать заявление, чтобы ребёнок завершил обучение в текущем учебном году раньше конца мая.
Neva.Today 10:50
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Происшествия
В Архангельске загорелся деревянный жилой дом
В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК 19:27
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти
Мегаполис онлайн 11:33
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Происшествия
Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела
Адвокат помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал клеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении столичной школьницы.
BFM.ru 13:13
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 19:23
Общество
Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина
Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец 17:24
Политика
Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
Кино
Актер Эд Харрис сломал коллеге палец на съемках «Мира Дикого Запада»
Американский актер Эд Харрис сломал своему коллеге Джимми Симпсону мизинец во время съемок третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада", сообщает Сіпемавlепd.
Известия 17:45
Космос
Лунный календарь садоводов и огородников на май 2020 года
Лунный посевной календарь садоводов и огородников на май 2020 года поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.
Ютазинская новь 22 апреля в 02:18
Технологии
Релизнулся ассиметричный многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds
В Epic Games Store и PS Store стартовал многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds, основанный на классическом боевике 1987 года «Хищник».
ЭндлессГеймОвер 03:13
Футбол
Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба
Боец ММА из Подмосковья оскорбил Хабиба в скандальном клипе Парень, видимо, хочет стать популярным.
Спорт-Экспресс 14:30
Кино
Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет
КиноПоиск вчера в 04:10
Кино
В Японии впервые показали мультфильм про Чебурашку в формате 3D
В Японии показали мультфильм про советского персонажа Чебурашку в формате 3D.Премьеру приурочили к 10-летию первого показа мультфильма в Японии.
URA.Ru вчера в 09:41
Общество
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве
Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.
Известия 15:36
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Кино
Sony и Disney перенесли «Человеков-пауков», «Тора 4» и «Доктора Стрэнджа 2»
Новые даты выхода (старые даты выхода) «Человек-паук 3» — 5 ноября 2021 года (16 июля 2021 года) «Тор: Любовь и гром» — 11 февраля 2022 года (18 февраля 2022 года) «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — 25 марта 2022 года (5 ноября 2021 года) «Человек-паук: Через вселенные 2» — 7 октября 2022 года (8 апреля 2022 года) На прежнюю дату выхода третьего «Человека-паука» поставили экранизацию Uncharted, которую месяц назад перенесли с 5 марта 2021 года на 8 октября 2021 года.
Игромания.ру 18:56