Экономика
BFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
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Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора.РБК00:00
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Экономика
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Общество
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
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Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
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Стоимость трансфера игрока составит € 20 млн, сообщает Cadena Cope.
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