Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
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с чего всё началось

ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора.
РБК00:00

Подробнее о событии

ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

РБК00:00

ЦБ расширит основания блокировки счетов при переводах НКО

Коммерсантъ01:50

ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

ТАСС02:31

ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа

Новая газета02:03

Банк России станет проверять операции НКО по-новому

Красная весна01:24

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

BFM.ru01:22

Центральный Банк обновит признаки отмывания денег

Городовой01:56
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Политика

Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Lenta.ru 02:29
Армия и оружие

Сирийский Алеппо освободился от боевиков

Сирийские войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города.
Вести.Ru 16 февраля в 14:31
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Lenta.ru 02:18
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Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
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Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:33
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 16 февраля в 12:30
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Экономика

Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
Рамблер 01:44
Общество

Посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона.
Газета.Ru вчера в 13:32
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости 02:12
Общество

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Известия 00:00
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
Общество

Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил письмо профильному комитету по госстроительству и законодательству с предложением о закреплении в преамбуле Основного закона страны запрета на аборты.
Невские Новости вчера в 20:40
Футбол

«Барселона» заплатит € 20 млн за форварда «Леганеса»

Стоимость трансфера игрока составит € 20 млн, сообщает Cadena Cope.
Чемпионат вчера в 23:23
Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК вчера в 02:17
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Председатель комиссии нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько считает "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию якобы ожидает война.
РИА Новости 02:27
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Здоровье

В посёлке Ныробе врач отказал в приёме пациенту с ВИЧ

Врач поликлиники в поселке Ныробе отказалась принимать пациента из-за его ВИЧ-статуса.
Neva.Today вчера в 15:39
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Общество

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский требует отменить свой приговор за взлом сайта «Аэрофлота»

По делу о взломе сайта авиакомпании Врублевский был приговорен 7 лет назад к 2,5 годам лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 21:03
Футбол

Кокорин сделал дубль в первом матче за «Сочи»

МР7.ру вчера в 11:56
Происшествия

Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Lenta.ru 02:29
Здоровье

Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек

За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Приморье24 15 февраля в 02:31
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