с чего всё началось

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Шоу-бизнес Жена Диброва рассказала о его госпитализации Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован в Боткинскую больницу после того как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь» в российской столице.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака Граф и графиня Сноудон миролюбиво пришли к согласию о том, что их брак закончился и что они должны быть разведены, — приводит Би-би-си заявление пресс-секретаря супругов.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Наука Лучшее за день. 16 февраля К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Происшествия Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.