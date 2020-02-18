Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
РБК00:00

Подробнее о событии

Центробанк уточнит признаки отмывания денег через НКО

Daily Storm03:23

ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

ТАСС02:31

ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

РБК00:00

ЦБ расширит основания блокировки счетов при переводах НКО

Коммерсантъ01:50

Банк России станет проверять операции НКО по-новому

Красная весна01:24

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

BFM.ru01:22

ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа

Новая газета02:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
Футбол

Смолов рассказал о голе «Реалу» в эфире «Вечернего Урганта»

Газета.Ru вчера в 18:01
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его госпитализации

Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован в Боткинскую больницу после того как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь» в российской столице.
RuNews24.ru 03:54
Здоровье

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru 01:49
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака

Граф и графиня Сноудон миролюбиво пришли к согласию о том, что их брак закончился и что они должны быть разведены, — приводит Би-би-си заявление пресс-секретаря супругов.
News.ru 02:06
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
РИА Новости 02:27
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина поделилась редким снимком со старшим братом

Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась редким снимком со старшим братом.
Актуальные Новости вчера в 09:49
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Политика

Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде

РИА Новости вчера в 10:24
Игры

Разработчики Dreams начнут продавать созданный игроками контент в PS Store

Актуальные Новости 00:00
Наука

Лучшее за день. 16 февраля

К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Индикатор 16 февраля в 17:23
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Авто

Названы 6 автомобилей с пробегом по цене нового кроссовера Kia Seltos

OAnews 03:51
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Происшествия

Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Газета.Ru 02:10
Кино

Коллеги для Геральта. Два актера наняты на роль новых ведьмаков

Красная весна 15 февраля в 10:31
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия

Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
REGNUM 03:01
Биатлон

Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии

Нева Спорт 16 февраля в 23:07
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
ТАСС 04:05
Культура

Ассистент Роберта Дауни-младшего поделился видео с его репетиции в образе Тони Старка

Popcornnews.ru 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное