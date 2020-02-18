Экономика
BFM.ruЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:17, Ашберн
Футбол
Смолов рассказал о голе «Реалу» в эфире «Вечернего Урганта»
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его госпитализации
Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован в Боткинскую больницу после того как упал в обморок в кинотеатре «Октябрь» в российской столице.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
Граф и графиня Сноудон миролюбиво пришли к согласию о том, что их брак закончился и что они должны быть разведены, — приводит Би-би-си заявление пресс-секретаря супругов.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина поделилась редким снимком со старшим братом
Дочь известного российского певца Александра Малинина поделилась редким снимком со старшим братом.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Шойгу заложил камень в основание Вечного огня в Белграде
Игры
Разработчики Dreams начнут продавать созданный игроками контент в PS Store
Наука
Лучшее за день. 16 февраля
К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Происшествия
Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд
Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре "Зимней вишни" в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Кино
Коллеги для Геральта. Два актера наняты на роль новых ведьмаков
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
Биатлон
Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.