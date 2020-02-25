Экономика
ТАССЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru07:38
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Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе
Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Политика
На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
Экономика
Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Здоровье
В Молдавии могут начать наказывать за подорожание лекарств из-за COVID-19
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны могут начать наказывать за подорожание медикаментов и медицинских масок на фоне паники вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Личный опыт: «Карантин против коронавируса в Москве - одна большая профанация!»
Ни о каком домашнем карантине и больничном речи не было.
Технологии
Microsoft переделает меню «Пуск» в Windows
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Хоккей
Ак Барс — Салават Юлаев 3:2 (3-й период)
Известный тренер Зинэтула Билялетдинов посетил фан-сектор казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует заниматься корректировкой преамбулы основного закона.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Авто
Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Футбол
Румменигге: «В прошлых матчах с „Челси“ нас уничтожил Дрогба»
Да, уже играли с ними дважды, но результат был не самым лучшим. Дрогба нас тогда уничтожил, попытаемся предотвратить это.
Общество
Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре
Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Наука
В России создают магнитный «скальпель» для лечения рака
При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии
В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.